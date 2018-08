19 Mädchen und Jungen haben bei den Wanderfreunden ein tolles Ferienprogramm erlebt. Unter fachlicher Anleitung wurden Rennflitzer mit Propellerantrieb gebaut. Und das Schöne: Alle haben am Ende funktioniert, das anschließende Eis zur Belohnung schmeckte danach köstlich.

Die Wanderfreunde Breitenbach mit ihrem Vorsitzenden Armin Kohnle sind ein äußerst aktiver Verein, der das Jahr über mehrere Veranstaltungen stemmt. Auch beim Ferienprogramm der Gemeinde Ellenberg sind die Wanderfreunde aktiv dabei.

Die Verantwortlichen lassen sich dazu jedes Jahr etwas Neues einfallen. War es im vergangenen Jahr ein selbstgebautes Modell-Segelflugzeug, baute man in diesem Jahr einen Rennflitzer mit Propellerantrieb. Die Idee dazu hatte Andreas Hillenmeyer, seines Zeichens Techniklehrer in Ilshofen. Er bestellt die Bausätze, die aber in allen Teilen von den Kindern nachgearbeitet werden mussten. Da wurde gesägt, gefeilt und geschliffen, da wurde gelötet und geleimt.

Die Kinder waren voller Eifer bei der Sache, denn zum Abschluss wurde ein kleines Rennen auf der Straße vor dem Vereinsheim der Wanderfreunde ausgetragen. Uns es waren wirkliche Flitzer. „Meiner ist der Schnellste“, hörte man eines der Kinder jubekn. „Du hast ja auch angeschuckt“, kam postwendend zurück Die Freude und der Stolz über das Geschaffene war einfach riesengroß.

Das alles so reibungslos geklappt hat, dafür standen neun Mitglieder der Wanderfreunde parat, die an mehreren Tischen mit Hand anlegten, um zum Beispiel die Elektrik der Batterie mit dem Motor zu verlöten. In der Mittagspause gab es Grillwürste und auf dem beim Vereinsheim der Wanderfreunde gelegenen Bolzplatz konnte auch noch gekickt werden. Gegen 16 Uhr gingen die Kinder nach diesem erlebnisreichen Tag nach Hause. Ein Lob den Wanderfreunden für die hervorragende Organisation und dem erreichten Ziel, die Kinder an die Technik heranzuführen.