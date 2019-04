Jens Kimmerle wird Pfarrer in Virngrund-Ost.

Jens Kimmerle (49) wird im November 2019 Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Virngrund-Ost“ (Dekanat Ostalb). Zur Seelsorgeeinheit gehören die Kirchengemeinden „Zur Schmerzhaften Mutter“ in Ellenberg, Sankt Leonhard in Stödtlen, in Sankt Lukas in Tannhausen sowie in Sankt Nikolaus in Wört.

Derzeit ist Kimmerle als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Rems-Mitte in Schorndorf tätig. Kimmerle stammt aus Leonberg und studierte zunächst die Fächer Kunsterziehung und Geographie auf Lehramt für das Gymnasium und war als Lehrer tätig bevor er 2006 sein Studium der Theologie begann. Stationen waren das Wilhelmstift und die Universität Tübingen sowie die Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuren. Während seines Diakonats (2013 bis 2014) war Kimmerle in der Seelsorgeeinheit Sankt Augustinus in Stuttgart-Sillenbuch und während seines Vikariats (2014 bis 2018) in den Seelsorgeeinheiten Ludwigsburg und Rems-Mitte tätig.