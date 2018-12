Der Musikverein Ellenberg lädt am kommenden Sonntag, 9. Dezember, zu seinem Jahreskonzert in die Elchhalle ein. Beginn ist um 18 Uhr. Die Jungmusiker Ellenberg-Wört, die Jugendkapelle, die Big-Band sowie die Stammkapelle des Musikvereins Ellenberg wirken an dem Abend mit. Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches musikalisches Programm freuen. Die künstlerische Leitung der Ellenberger Musikkapelle hat Ewald Kurz. Der Eintritt kostet fünf Euro.