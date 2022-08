Herren 30 steigen in Bezirksliga auf

Starker Auftritt. Die erste Tennis-Mannschaft der Herren 30 des TC Ellenberg hat den Aufstieg in die Bezirksliga gemeistert.

Mit Siegen gegen Gerabronn/Rot am See (6:3), Tiefenbach (8:1), Westgartshausen (8:1) und Hengstfeld/Wallhausen (6:3) sicherte sich der TC einen Platz in der Bezirksliga.

Die zweite Mannschaft der Herren 30 belegten in der Bezirksstaffel I den fünften Platz. Bei den Jugendmannschaften erreichte die U 12 in der Staffelliga und die Juniorinnen in der Kreisstaffel jeweils den 3. Platz.