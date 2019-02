Freizeitclub Ellenberg unterstützt schwerstkranke Kinder und Frühchen

Der Freizeitclub Ellenberg mit seinem Vorsitzenden Christian Müller hat beim Kinderfasching in der Elchhalle zwei Schecks zu je 400 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen und an den Verein Sternenzauber & Frühchenwunder übergeben. Neben den Vorführungen und im Getümmel der verkleideten Kinder war es ein Moment, um innezuhalten und an Kinder zu denken, die schwerstkrank sind oder die keinen optimalen Start ins Leben haben.

Das Geld kam beim Weihnachtsmarkt in Ellenberg zusammen. Dem Freizeitclub war es ein Anliegen, schwerstkranke Kinder und Frühchen zu unterstützen. Stefanie Kuhn, selbst Mutter eines Frühchens, das bei der Geburt gerade einmal 1020 Gramm gewogen hat und die Mitglied im Verein Sternenzauber und Frühchenwunder ist, sagte: „Die Situation von Eltern und deren frühgeborenen Babys ist schwierig, man hat oft Angst, ob das Kind überlebt.“ Der Verein Sternenzauber und Frühchenwunder näht bunte Kleider für Frühchen, baut Mobiles, bastelt Kissen und Decken für den Inkubator.

Der Verein für krebskranke Kinder in Tübingen, vertreten durch Jutta und Thorsten Kiss, unterstützt Eltern in der schwierigen Phase während der Krankheit, aber auch darüber hinaus.

Nach der Spendenübergabe nahm der Kinderfasching seinen Lauf, es gab eine Polonäse, Tanzspiele auf der Bühne und eine Kostümprämierung, bei der alle gewannen und Süßigkeiten bekamen. Die Prinzessinnen, Cowboys, Indianer, Gardemädchen, Elche, Käferle und Hexen, um nur einige zu nennen, wirbelten zusammen mit den Gardemädchen der Minigarde über die Bühne und die Moderatoren Franz Lechner und Mareike Schwarz, Anika Rettenmaier und Eva Röhrle hatten alle Hände voll zu tun, alle unter einen Hut zu bekommen.