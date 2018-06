Freizeitclub Ellenberg hat ein Herz für Drachenkinder

Der Freizeitclub Ellenberg (FCE) hat 1000 Euro für die Aktion „Drachenkinder“ von Radio 7 gespendet. Das Geld wurde zum größten Teil beim letzten Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz vor der Ellenberger Kirche erlöst. Hier hatte der FCE einen eigenen Stand, an dem die Besucher für den guten Zweck Dosen werfen konnten. Unterstützt durch Spenden von 15 Sponsoren, darunter Handwerksbetriebe, ein Autohaus und eine Brauerei, kamen bei dieser Aktion stolze 820 Euro zusammen. Der Freizeitclub Ellenberg hat diesen Betrag dann aus eigenen Vereinsmitteln auf die runde Summe von 1000 Euro aufgestockt und sie nun an die Aktion Radio 7 Drachenkinder übergeben, was im Rahmen des seit Jahren vom FCE in der Ellenberger Elchhalle organisierten Kinderfaschings über die Bühne ging. Die Mienen der Beteiligten zeigen deutlich, dass diese Aktion voll gelungen war und beim nächsten Ellenberger Weihnachtsmarkt eine weitere Aktion zur Unterstützung einer karitativen Einrichtung geplant ist. Die Aktion „Drachenkinder“ setzt sich für kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder und Jugendliche ein. Foto: Blauhut (hbl)