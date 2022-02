Frauenpower pur: „Dui do ond de sell“ kommen nach Ellenberg

Karten gibt es für 22 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) beim Virngrundbäcker in Ellenberg, unter musikverein-ellenberg-vvk@web.de, www.reservix.de, unter 0162 / 6214541 oder für 24 Euro an der Abendkasse. Die Veranstaltung findet unter den dann geltenden Coronaregeln statt. Der Vorverkauf hat schon begonnen.

Nach fast zwei Jahren Stillstand im Veranstaltungs- und Kulturbereich plant der Musikverein Ellenberg einen schwäbischen Abend mit dem Mundart-Comedy-Duo „Dui do on de Sell“. Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. April, in der Elchhalle statt. Beginn ist um 20 Uhr, der Saal öffnet um 19 Uhr. Dazu präsentiert der MV Ellenberg typisch schwäbisches Essen.

Mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm „Reg mi net uf“ greifen die Vollblut-Comedians Petra Binder und Doris Reichenauer so ziemlich alles auf, was das Alltagsleben an Kuriositäten bietet: Die Kinder werden erwachsen und bringen die ersten, eventuell ernstzunehmenden Beziehungspartner mit nach Hause. Das gegenseitige Kennenlernen, vor allem der „Gegenschwiegereltern“ wird zur Herausforderung. Man hat natürlich seine Ansprüche und will fürs Kind nur das Allerbeste. Allerdings – wer ist da schon gut genug?

Hier kommt der Alltag schonungslos, unverblümt und gnadenlos auf den Tisch.Die beiden Ausnahmekünstlerinnen fesseln ihr Publikum auf charmante, ehrliche und vor allem authentische Art und Weise.