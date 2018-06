Feuerwehrgerätehaus im Fokus

Der Ellenberger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit der Feuerwehr beschäftigt. Bei einem Vor-Ort-Termin wurde von den Mitgliedern des Gremiums auch das Feuerwehrgerätehaus in Augenschein genommen.

Unter anderem ging es dabei um eine mögliche Erweiterung des Gebäudes. Bislang reicht der Platz im Gerätehaus der Ellenberger Feuerwehr zwar noch knapp aus. Aber das könnte sich in naher Zukunft ändern. Denn in der Gemeinderatssitzung wurde über die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs beraten und das passt sehr wahrscheinlich nicht in das alte Gerätehaus.

Wie Feuerwehrkommandant Reinhold Rief den Räten erklärte, sei eine Erweiterung des Hauses, direkt hinter der Gerätehalle, nicht möglich. Grund sei das Abwassernetz. Die Regenrinne sei bereits am äußersten Punkt daran angeschlossen.

Konkretere Pläne gibt es dagegen bereits für den Schulungsraum und den Dachboden des Feuerwehrgeräteshauses. Der Schulungsraum soll zu einer Umkleide mit Dusche für Männer umgebaut werden. Dahinter soll eine Umkleide samt Dusche für Frauen entstehen, die es bislang noch nicht gibt.

Damit auch weiterhin eine gute Ausbildung der Feuerwehrleute möglich ist, wird über den Ausbau des Dachbodens nachgedacht. Hier könnten ein Schulungsraum, eine kleine Küche und eventuell ein Jugendraum, für die künftige Jugendfeuerwehr, eingerichtet werden.