Feuerwehren legten in Ellenberg Leistungsabzeichen ab

Jüngst hat auf zwei Übungsbahnen an der Elchhalle in Ellenberg die Abnahme der jährlichen Leistungsabzeichen der Freiwilligen Feuerwehren stattgefunden. 37 Gruppen waren unter der Federführung des Geschäftsbereichs Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamts Ostalbkreis angetreten, um ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Neben Wehren aus dem Ostalbkreis waren auch die Freiwillige Feuerwehr Königsbronn aus dem Kreis Heidenheim und die Freiwillige Feuerwehr aus Bühlerzell angereist.

Zwölf Ostalb-Schiedsrichtern unter Leitung von Obmann Reiner Stadler kam die Aufgabe zu, die Leistungsübungen der Gruppen nach den Vorgaben der Landesfeuerwehrschule abzunehmen und zu bewerten. Das Wetter hatte glücklicherweise nicht den vorhergesagten Regen gebracht, und es konnte an der Elchhalle bei guten Wetterbedingungen die Abnahme gestartet werden. Die Übungsaufgaben orientierten sich dabei an der Vielfalt der heutzutage auftretenden Schadensereignisse und stellten das Einsatzgeschehen möglichst praxisnah nach. „Wir wollen die übenden Wehren vor dieselben Anforderungen stellen, wie sie tagtäglich im Einsatz vor Ort vorgefunden werden“, erklärte Kreisbrandmeister Andreas Straub. „Dazu gehört der klassische Löschangriff bei Bronze mit Menschenrettung ebenso wie der anspruchsvolle Löschangriff bei Gold unter Atemschutz. Die technische Hilfeleistung etwa bei einem Verkehrsunfall gehört bei Silber und Gold zu den Übungen dazu, die absolviert werden müssen“, so Straub weiter, der sich beeindruckt vom Können der Feuerwehrfrauen und -männer zeigte, welches sie nach intensiver Vorbereitung und engagierten Trainingseinheiten unter Beweis stellten.

Der besondere Dank des Organisationsteams im Landratsamt gilt der Gemeinde Ellenberg, die die Elchhalle und das umliegende Gelände zur Verfügung gestellt hat, der Freiwilligen Feuerwehr Ellenberg mit allen Helferinnen und Helfern für die hervorragende Bewirtung und der HVO-Gruppe des Malteser Hilfsdienstes für ihre Betreuung.

Kreisbrandmeister Andreas Straub konnte nach zwei erfolgreichen Tagen die Plaketten und Zeugnisse für die bestandenen Leistungsabzeichen vergeben. 30-mal wurde Bronze, fünf Mal Silber und zweimal Gold verliehen. Straub betonte das Engagement der Feuerwehrangehörigen: „Durch intensives Training werden standardisierte Abläufe trainiert, die die notwendige Sicherheit im Einsatz bringen und somit zum Einsatzerfolg beitragen!“ Obmann Reiner Stadler dankte den Teilnehmenden für die erbrachten guten Leistungen und warb gleichzeitig für die Leistungsübungen im nächsten Jahr. Mit einem kräftigen, dreifachen Motivationsschrei „Wasser marsch“ durch die angetretene Mannschaft wurde die diesjährige Leistungsabnahme im Ostalbkreis beendet.