Feuerwehr Ellenberg: Reinhold Rief als Kommandant bestätigt

Mit 100 Prozent der Stimmen ist Reinhold Rief bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Ellenberg für weitere fünf Jahre als Kommandant bestätigt worden. Zudem blickte er auf ein gutes Jahr 2018 zurück.

Neben 17 Einsätzen waren die Feuerwehrleute noch bei vielen Veranstaltungen präsent und sind so ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens in Ellenberg. In 20 Übungen wurde der hohe Ausbildungsstand unter Beweis gestellt. Sein einziger Kritikpunkt war die dürftige Übungsteilnahme von nur 70 Prozent. Hier wünscht er sich eine Verbesserung. Als positiv wertete er den Erfolg der Mitgliederwerbung, durch die acht neue Kameraden für den Dienst in der Feuerwehr gewonnen wurden. Dadurch beträgt die Wehrstärke jetzt 38 Kameraden mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren. Die Altersabteilung umfasst zwölf Mann.

Mit der Ersatzbeschaffung eines neuen wasserführenden Fahrzeugs, ein LF 10, dem Umbau und der Renovierung des Feuerwehrmagazins sowie der Umstellung auf die digitale Alarmierung und den Digitalfunk stehen der Feuerwehr in den nächsten Jahren große Investitionen ins Haus. Diese können nur mit Hilfe der Gemeinde gestemmt werden. Hier bedankte er sich bei der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit.

Ein Minus in der Kasse

Schriftführer Ingo Herget lies in seinem Bericht das Jahr Revue passieren. Ein Minus von 1474,02 Euro musste Kassierer Ehrler bei seinem Bericht vermelden. Grund hierfür war die Beschaffung von einheitlichen Soft-Shell Jacken und Sweat-Shirts. Auch Gerätewart Thomas Hopfensitz sowie Alfred Berhalter von der Altersabteilung zogen ein positives Resümee.

In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Rainer Knecht bei den Kameraden für deren selbstlosen Einsatz. Er freute sich über die zahlreich anwesenden Kommandanten der Nachbarwehren. Nur durch eine interkommunale Zusammenarbeit könne vor allem die Tagbereitschaft innerhalb der Raumschaft sichergestellt werden. Hier gehöre auch der Malteser Hilfsdienst dazu. Und er gab einen Ausblick auf die zukünftigen Investitionen. Mit einem Grunderwerb hätte man die Weichen für den Umbau und die Sanierung des Feuerwehrgebäudes gestellt. Doch zuerst müsse ein neues Fahrzeug beschafft werden. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Wolfgang Hörmann lobte ebenfalls die gute Zusammenarbeit innerhalb der Wehren und informierte über den Zeitplan der Digitalumstellung.

Geehrt und befördert wurden:

15 Jahre Nachehrung: Daniel Berhalter, Thomas Hopfensitz, Daniel Lagler. 15 Jahre: Jürgen Eiberger. Beförderung zum Hauptlöschmeister: Daniel Lagler. Neuaufnahmen per Handschlag: Thomas Neef, Sven Scheuring, Markus Hauber, Luca Maier, Lukas Eiberger, Michael König, Marius Schwarz und Maurice Neuberger (jubl)