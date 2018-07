Für die Erweiterung ihres Campingplatzes am Stausee Häsle erhält die Familie Hammele eine Förderung von rund 25 000 Euro aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum. Darüber hat Bürgermeister Rainer Knecht den Gemeinderat informiert. Wie Knecht ausführte, habe es mit dieser Förderung am Ende nur dank sogenannter Rückflussmittel noch geklappt. Knecht dankte in diesem Zuge ausdrücklich Landrat Klaus Pavel, der das Vorhaben unterstützt habe.