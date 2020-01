Ellenbergs Wehr bekommt ein neues Löschfahrzeug

Einstimmig hat der Gemeinderat der Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Ellenberg zugestimmt. Trotz einer gemeinsamen Ausschreibung mit der Gemeinde Hüttlingen muss die Gemeinde Ellenberg für diese Neuanschaffung 347 169 Euro in die Hand nehmen.

Wie in der Sitzung informiert wurde, kann das neue Fahrzeug womöglich schon im Spätsommer 2021 in Betrieb genommen werden. Bürgermeister Rainer Knecht lobte in diesem Zuge die sehr gute Kooperation mit der Gemeinde Hüttlingen und der Freiwilligen Feuerwehr Hüttlingen. Durch die gemeinsame Ausschreibung und Bestellung hätte man neben Kosten auch viel Zeit einsparen können.

Als positiv wertete Knecht zudem die Zusammenarbeit mit dem Büro BFG UG aus Saarlouis, das das Leistungsverzeichnis zusammengestellt und die europaweite Ausschreibung umgesetzt hatte. Das „Fahrgestell“ wird die Firma Daimler Truck aus Berlin für 87 930 Euro liefern, der Zuschlag für das Los „Aufbau“ ging an die Firma Magirus in Ulm zum Preis von 202 924 Euro und das Los 3 „Beladung“ an das Unternehmen Wilhelm Bath aus Fellbach zum Preis von 56 314 Euro.

Der Gemeinderat stimmte abschließend auch noch zu, 3000 Euro als Puffer einzuplanen – für mögliche unvorhergesehene Kosten.