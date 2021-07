Ellenberger Obstgartenzwerge starten wieder durch

Nach langer Corona-Zwangspause haben nun auch die Ellenberger Obstgartenzwerge wieder losgelegt. Die Kindergruppe des Obst-und Gartenbauvereins Elleberg (OGV) baute jetzt drei Insektenhotels. Die aus Douglasienholz gefertigten Bausätze wurden mit viel Begeisterung von den Kindern zusammengesetzt.

Um möglichst vielen Interessierten das Thema Insektenschutz näher zu bringen, wurden die drei Hotels direkt am Ellenberger Ortseingang auf einem alten Heuwagen, der von Familie Hammele gespendet wurde, aufgebaut und mit bienenfreundlichen Pflanzen verziert. Große Unterstützung beim Bau der Insektenhotels bekamen die Obstgartenzwerge zudem von den Familien Dambacher und Gentner, die die Bausätze für die Kinder vorbereitet hatten.

Der Ortseingang soll aber nur vorläufiges Quartier für die Insektenhotels sein. Nach einiger Zeit werden die Bauten wieder in den OGV-Lehrgarten umziehen. Dort wurden extra Blühparzellen als Bienenweiden angelegt. Außerdem haben die Obstgartenzwerge dort auch ihre eigenen Gärtchen, die von den Kindern bepflanzt und gepflegt werden. Erklärtes Ziel der drei Gruppenbetreuerinnen, Maria Manz, Andrea Weiß-Walter und Elisabeth Fuchs, ist es, den Kindern nicht nur die Freude am Gärtnern, sondern auch die Zusammenhänge in der Natur – von der Aussaat bis zur Ernte – näherzubringen.