Ellenberger Musiker ziehen positive Bilanz

Die Verantwortlichen des Musikvereins Ellenberg haben bei ihrer jüngsten Hauptversammlung positive Bilanz gezogen. Das Jahr 2019 sei für den Verein äußerst erfolgreich verlaufen.

Der Vorsitzende Franz Berhalter hob in seinem Bericht vor allem die viertägige Feier des 90. Jubiläums hervor. Aber auch das Kirchenkonzert am Ostermontag oder das hochklassige Jahresabschlusskonzert in der Elchhalle seien Glanzpunkte im zurückliegenden Vereinsjahr gewesen. Mit Events wie etwa dem Funkbuden-Fasching samt Kostümprämierung bereichere man das gesellschaftliche Leben in Ellenberg. Berhalter bedankte sich bei den Mitgliedern für das tatkräftige Engagement und auch das harmonische Vereinsleben. Wenn es drauf ankommt, würden beim Musikverein alle an einem Strang ziehen.

Der Altersdurchschnitt liegt aktuell bei 30 Jahren

Weiter informierte der Vorsitzende, dass dem Verein aktuell 327 Mitglieder angehören, die sich in 208 fördernde, 117 aktive und zwei Ehrenmitglieder aufteilen. 72 Mitglieder seien älter, 45 Mitglieder jünger als 18 Jahre, was einem Altersdurchschnitt von 30 Jahren entspricht.

Schriftführerin Heike Lechner ging danach ebenfalls auf das Jubiläum ein und sprach von „Gänsehautmomenten“ beim großen Sternmarsch.

Erfreuliches hatte auch Kassierer Raimund Elser zu vermelden. Der Musikverein habe seine Rücklagen zuletzt deutlich aufpolstern können. Ihm wurde von Kassenprüfer Klaus Grimm eine einwandfreie Kassenführung betätigt.

Dirigent Ewald Kurz lobte das hohe musikalische Niveau beim Musikverein Ellenberg. Um weiterhin anspruchsvolle Konzerte geben zu können, fehle es allerdings in der Breite. Ausfälle können aktuell nur schwer oder nur mit Hilfe befreundeter Musiker kompensiert werden. Er appellierte deshalb, die Eingliederung von Jungmusiker in die Stammkapelle weiter zu intensivieren.

Weitere Berichte trugen Jugendleiterin Jennifer Neuberger und Karin Seidl von der Big Band vor.

Der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Ostalb, Hubert Rettenmaier, attestierte dem Verein ins einem Grußwort ein intaktes Vereinsleben und eine ausgesprochen hohe Qualität in der Jugendarbeit.

Bürgermeister Rainer Knecht nahm bei der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft vor. Er betonte in seinem Grußwort, dass die Gemeinde „stolz“ auf den Musikverein sei, der Ellenberg in vorbildicher Weise über die Gemeindegrenzen hinweg repräsentiere. Knecht sicherte dem Verein weiterhin „die volle Unterstützung“ der Gemeinde zu.

Ehrungen beim MV Ellenberg:

Zahlreiche Mitglieder konnten bei der Versammlung des Musikvereins Ellenberg geehrt werden. Allen voran Franz Lechner, der für 50 Jahre aktives Musizieren geehrt und mit stehendem Applaus gefeiert wurde.

Die Geehrten:

D1-Prüfung: Lyn Köder, Rebecca Schmid, Lea Schmidt, Emilia, Mariella und Marlon Weiß.

D2-Prüfung: Enola Brenner, Felix Fischer, Carolin Frühwirt, Jonas Grimm, Hannah Jakob, Lea Merz, Celina Semmler, Marie Wagner.

Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Tätigkeit: Oliver Einsiedler, Mara Köder, Lea Merz, Armin Schäfer.

15 Jahre aktive Tätigkeit: Simone Grimm.

Ehrennadel in Silber für 20 Jahre aktive Tätigkeit: Gerhard Bradler, Johann Saur.

Ehrennadel in Silber für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Elisabeth Lechner, Matthias Mettmann, Reinhold Schäffer.

25 Jahre aktive Tätigkeit: Martin Hägele.

Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktive Tätigkeit: Franz Berhalter jun., Sonja Elser, Stefan Stanzel.

Ehrennadel in Gold für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Anita Ehret, Andreas Grimm, Martin Lagler, Franz Michel, Reinhard Nickel.

Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40 Jahre aktive Tätigkeit: Raimund Elser, Tanja Fischer, Hubert Grimm, Josef Hutter, Heike Lechner, Manfred Lechner, Priska Weiß, Claudia Zeller.

Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Alfred Berhalter, Hans Bolsinger, Kerstin Eiberger, Julius Elser, Thomas Fischer, Helmut Hahn, Udo Hahn, Ewald Hammele, Karin Pautz, Josef Rettenmeier, Anton Rief, Rudolf Schöbel, Klaus Stark, Thomas Wagner, Adolf Weiß.

Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Erich Mändlein, Josef März, Irmgard Wagner.

Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Adolf Fischer.

Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktive Tätigkeit: Franz Lechner.