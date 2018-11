Die Altersgenossen des Jahrgangs 1938 aus Ellenberg haben zusammen ihren 80. Geburtstag gefeiert. 16 Jahrgangskameraden trafen sich dazu gemeinsam mit ihren Partnern im Gasthaus Fuchs in Haselbach. In gemütlicher Runde wurden Erinnerungen ausgetauscht. Es ging aber auch besinnlich zu, denn in einer stillen Schweigeminute wurden derer gedacht, die bereits gestorben sind. Foto: Schütz