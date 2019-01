Ellenberg investiert – wenn das Steuergeld weiter sprudelt

Es ist ein Rekordhaushalt in Ellenberg: Allein die Kosten für Investitionen belaufen sich 2019 auf rund 2,1 Millionen Euro. Bis 2022 werden es laut Investitionsprogramm sogar 8,6 Millionen Euro sein. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch einstimmig sowohl den Haushaltsplan für das Jahr 2019, als auch das Investitionsprogramm.

Das Geld fließt vor allem in den Breitbandausbau und den Erwerb von neuen Grundstücken sowie deren Erschließung. Nur so könnten auch neue Bauplätze verkauft werden, sagte Bürgermeister Rainer Knecht. Am Meisten investiert die Gemeinde in Hintersteinbach. Der Ort braucht einen Anschluss ans öffentliche Kanalisationsnetz. Ob die mit insgesamt 1,9 Millionen Euro eingeplante Maßnahme wirklich umgesetzt werden kann, steht jedoch noch gar nicht fest. „Wir haben einen ganz großen Zuschussantrag von fast zwei Millionen Euro gestellt. Ohne den geht es nicht“, so Knecht, der mit einer Entscheidung im Frühjahr rechnet.

Mit Blick auf das Investitionsprogramm sagte Knecht: „Wenn alles so kommt und wir die Sachen so umsetzen können, wie wir das vorhaben, dann haben wir nächstes Jahr einen noch höheren Haushalt.“ Womit Knecht andeutete, was im Lauf der Gemeinderatssitzung immer deutlicher wurde: Was in Ellenberg ausgegeben werden kann, hängt stark davon ab, wie sich die Wirtschaftslage in Baden-Württemberg entwickelt. „Ich hoffe einfach, dass der konjunkturelle Aufschwung die nächsten Jahre anhält und sei es auch gedämpft“, so Knecht. Denn nur dann gibt es genug Steuer- und Fördergeld vom Land, das für Ellenberg die wichtigste Einnahmequelle darstellt. Es macht rund 60 Prozent des Gesamteinkommens aus. Daher betonte Kämmerer Jürgen Bieg: „Wir hängen an den Zuweisungen vom Land.“ Trotzdem schafft es die Gemeinde, Überschüsse im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften. Im vergangenen Jahr betrugen sie zirka 350 000 Euro. Für das nächste Jahr plant die Gemeinde mit rund 440 000 Euro.

Die Gemeinde nimmt für die Investitionen aber auch Kredite in Höhe von 300 000 Euro auf. Zusätzlich zu der halben Million Euro, die aus den Rücklagen entnommen werden sollen. Damit werden die Rücklagen zwar mehr als halbiert, sie liegen aber immer noch rund 300 000 Euro über dem vorgeschriebenen Mindeststand.

„Mehr können wir von den Rücklagen nicht entnehmen“, stellte Knecht klar. Schließlich könne die Pro-Kopf-Verschuldung nicht ins Unendliche getrieben werden. Sie steigt bis Ende 2022 voraussichtlich auf 762 Euro je Einwohner. Ende 2019 soll sie noch 529 Euro betragen. Auch wenn die Verwaltung versucht, diese Verschuldung so niedrig wie möglich zu halten, „bleibt es nicht aus, dass sie steigt, wenn man sinnvoll in die Zukunft investiert“, so Knecht weiter.

In Zukunft könnte die Gemeinde Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer durch den Windpark verbuchen. Und auch durch die Verpachtung von Leerrohren für Glasfaserkabel an die NetCom BW winkt mehr Geld.

Das die Gewerbesteuereinnahmen in Ellenberg mittelfristig groß an Bedeutung gewinnen, glaubt Knecht nicht: „Mit unseren wenigen Betrieben sind wir einfach anders aufgestellt als andere Gemeinden.“ Außerdem gebe es auf absehbare Zeit auch keine Möglichkeit, neue Gewerbegebiete auszuweisen.

Ellenbergs Haupteinnahmequelle werden also weiterhin die Zuweisungen vom Land bleiben. Sollten diese wider Erwarten im nächsten Jahr rückläufig sein, sagte Knecht, habe man ein riesengroßes Problem. „Wir können das aktuell nur so gut darstellen, weil die Zahlen das hergeben.“ Und diese behaupteten nun einmal, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung so weitergehe wie bisher.