Ein Verein gedeiht auch während Corona

Von Schwäbische Zeitung und Karin Geupel

Da steht sie nun, nach einem Jahr Portugiesisch-Unterricht und einem 15-Stunden-Flug allein am Flughafen in São Paulo. Um sie herum Gewusel. Die Leute sprechen in diesem Dialekt, den sie trotz Sprachkenntnissen einfach nicht versteht – und sie ist so müde. „Da dachte ich nur: Was mache ich hier! Ich glaube, ich hab’ damals auf dem Flughafen sogar geweint.“

Diese Geschichte erzählt Karoline Piegdon, wenn man sie fragt, was ihr schlimmstes Erlebnis alleine auf Reisen war.