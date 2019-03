Ein neuer Lehrgarten ist in Arbeit

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Ellenberg haben die Vereinsverantwortlichen positive Jahresbilanz gezogen.

Nach der Begrüßung trugen der Vorsitzende Reiner Nickel, die Schriftführerin Sandra Baumgartl und Kassenwart Andrea Weiss-Walter ihre Berichte vor. Sehr erfreulich sei demzufolge der kontinuierliche Mitgliederzuwachs in den vergangenen Jahren. So habe der Verein 2018 gleich 23 Neumitglieder in seinen Reihen begrüßen können.

Ebenfalls erfreulich: Im Jahr 2018 konnte der OGV von einem ehemaligen Vereinsvorsitzenden ein Gartengrundstück kaufen, das in den kommenden Jahren zu einem Lehrgarten umgestaltet werden soll.

Neben den Rechenschaftsberichten standen bei der Versammlung auch die Ehrungen verdienter Mitglieder auf der Agenda. Sie wurden von Reiner Nickel und dem Vorsitzenden des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine, Franz Meyer, vorgenommen. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Elisabeth Klopfer sowie Brigitte und Günter Hopfensitz. Für 20 Jahre: Maria Gentner und Peter Weiß. Für 25 Jahre: Marlies Weiß, Pia Seckler und Johann Sogas.

Die goldene Nadel für 40 Jahre Vereinstreue erhielten: Leonhard Baumann, Josef Dambacher, Prisca Weiss, Gertrud Fuchs, Bruno Grimm und Josef Hald. Als ganz besondere Auszeichnung für die bisher geleistete Arbeit und 28 Jahre Beiratsmitgliedschaft wurde Prisca Weiss außerdem zum neuen Ehrenmitglied ernannt.

Ein Präsent gab es außerdem noch für die 40 Mitglieder, die bei der Aktion „Unser Dorf soll blühen“ teilgenommen hatten.

Bei den Wahlen wurden die bisherige Schriftführerin Sandra Baumgartl, die Beiratsmitglieder Renate Schroeter, Thomas Schwarz und Robert Kammerer in ihren Ämtern bestätigt.

Geschlossen wurde die Versammlung mit einigen Bildern vom OGV-Garten und einem kleinen Film über verschiedene Lehrgärten im Ostalbkreis.