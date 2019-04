Ein Kirchenkonzert der Extraklasse

Mit einem grandiosen Konzert – und das in der Pfarrkirche Zur Schmerzhaften Mutter Gottes – ist der Musikverein Ellenberg am Ostermontag in sein 90. Jubiläumsjahr gestartet.

Egal ob konzertante, poppige, rockige oder sakrale Stücke, die Besucher wurden bei diesem Konzert mit der gesamten musikalischen Bandbreite, die die Blasmusik zu bieten hat, verwöhnt. Und das auf allerhöchstem spielerischen Niveau.

Schon die Eröffnung fiel genial aus: zu hören gab es die Feuerwerks-Musik von Georg Friedrich Händel. Die Ellenberger Kirche schien da fast schon zu klein für die charakteristischen jubilierenden Fanfaren und die energisch punktierten Rhythmen der Ouvertüre.

Ebenfalls beeindruckend: die Harmonie der Stammkapelle mit der Jugendkapelle, die hier – wie auch in den beiden folgenden Stücken der Popballade „You Raise me up“ und dem hymnisch-sakralen „Canticum“ – gemeinsam musizierten.

Mit „Concerto D`Amore“ von Jacob de Haan startete die Stammkapelle in den zweiten Teil des Konzertabends, der mal barock, mal poppig, mal swingend daherkam – die verschiedenen Musikrichtungen wurden dabei von den Ellenberger Musikern stets perfekt erfasst. Bekannte Titel wie „Everything i do, i do it for you“, „The Rose“ oder auch der großartige Michael-Jackson-Klassiker „Heal the world“ sorgten bei den Zuhörern in der Kirche für Gänsehautmomente.

Musiker nutzen die besondere Akustik

Gleiches galt für das Medley der Rockoper „Jesus Christ Superstar“. Musste man bei der Uraufführung 1971 noch den Widerstand christlicher Gruppen fürchten, nutzten die Ellenberger Musiker am Montagabend die besondere Akustik der Pfarrkirche und schufen so eine ganz besondere Stimmung.

Passend gewählt war auch das offiziell letzte Stück des Konzerts: das auf einem Kirchenlied basierende „Eventide Fall“ des Komponisten Alfred Bösendorfer. Das Lied drückt die Bitte zu Gott aus, er möge die Menschen in der nahenden Dämmerung beschützen und sie in der Dunkelheit nicht alleine lassen. Die Ellenberger Musiker setzten das ausdrucksstark um.

Eigentlich ein passender melodisch-sakraler Schlusspunkt für ein außergewöhnliches Konzert. Aber da waren ja noch die Zuschauer. Und die forderten begeistert nach einer Zugabe. Und so endete das Konzert wie es begann: fulminant und zwar mit der wohl berühmtesten Dudelsack-Melodie der Welt, dem „Highland Kathedral“. Dem Kirchenkonzert schloss sich noch ein gut besuchter Stehempfang an.

Der Erlös der Veranstaltung soll der Aktion Sternenzauber und Frühchenwunder sowie dem Hospiz Sankt Anna in Ellwangen zugute kommen.