„Ein historischer Moment“

Der Anschluss der beiden Ellenberger Teilorte Hintersteinbach und Zwiebelhof an das öffentliche Abwassernetz ist ein ganzes Stück näher gerückt. So konnte Bürgermeister Rainer Knecht dem Gemeinderat am Dienstag die frohe Nachricht überbringen, dass Ellenberg für dieses Vorhaben einen Landeszuschuss in Höhe von 1,341 Millionen Euro erhalten wird.

„Das ist der höchste Einzelzuschuss den unsere Gemeinde jemals erhalten hat“, freute sich Ellenbergs Rathauschef, der in diesem Zusammenhang von einem „historischen Moment“ sprach und sich ausdrücklich bei Landrat Klaus Pavel und Fritz Schuldt, dem Leiter des Wasserwirtschaftsamt im Aalener Landratsamt, bedankte. Sie hätten die Gemeinde vorzüglich beraten. Wie Knecht weiter betonte, fange mit der Gewährung dieses Zuschusses jetzt aber auch die Arbeit an. „Das war für uns der Startschuss.“

Auf Knechts Beschlussvorschlag hin, wurden die Verwaltung und das Ellwanger Ingenieurbüro Grimm einstimmig vom Gemeinderat damit beauftragt, die Abwasserkonzeption für Hintersteinbach und Zwiebelhof umzusetzen. Laut Knecht werde das Ingenieurbüro zunächst einen Zeit- und Ablaufplan für diese Maßnahme erstellen.