Drei Tage Party auf dem Huebberg

Vergangenes Jahr hat das Fest des Musikvereins Ellenberg am Huebberg Premiere gefeiert. Jetzt startet das Fest von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. September, in die zweite Runde. Die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Franz Berhalter junior versprechen ein abwechslungsreiches und musikalisch unterhaltsames Programm. Einer der Höhepunkte wird am Samstagabend der Auftritt von Ottos Böhmische Blasmusik und Anton Gälles Scherzachtaler Blasmusik sein.

Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Ellenberg haben vor dem Huebbergfest 41 Jahre lang das bekannte Seefest in Haselbach ausgerichtet, das einen weithin guten Ruf hatte und auch bei den vielen Campern in Ellenberg ausgesprochen beliebt war.

Logistische Probleme, wie zum Beispiel die Stromversorgung, hatten die Verantwortlichen 2017 dazu bewegt, das Fest von Haselbach auf den Huebberg nahe der Funkstelle Ellenberg zu verlegen. Dort wird jetzt das Festzelt direkt neben dem Musikerheim aufgebaut. Hier sind die Wege kurz, für die Orangisatoren und die Besucer. Ein Vorteil, der sich beim Premierenfest im vergangenen Jahr deutlich gezeigt hat. „Die Entscheidung, den Standort zu wechseln, war goldrichtig“, sagen Vorsitzender Franz Berhalter junior und sein Stellvertreter Stefan Stanzel im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sie freuen sich mit allen Mitgliedern des Musikvereins Ellenberg, zusammen mit ihrem musikalischen Leiter Ewald Kurz, auf das kommende zweite Huebbergfest. Es wird wieder einiges geboten werden.

Der Freitag, 7. September, beginnt um 20 Uhr mit der Kultdisco „Highlife“. DJ Helmut wird Hits aus den 80er und 90er Jahren auf den Plattenteller legen. Kultig auch deshalb, weil „Highlife“ zu Beginn ihre großen Tour-Erfolge in der Ellenberger Elchhalle gefeiert hat. Woran sich heute die Ü-40- und Ü-50-Generation noch gut erinnern. Und so dürften am Freitagabend ältere und jüngere Gäste kommen und gemeinsam feiern und abtanzen, was das Zeug hält. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt kostet am Freitag fünf Euro.

Der Samstag dann steht ganz im Zeichen der hervorragender Blasmusik. Ab 18 Uhr spielt Ottos Böhmische Blasmusi“ unter ihrem musikalischen Leiter Ewald Kurz praktisch als Opener im Festzelt bei der Funkstelle. Sie haben meist noch handgeschriebene Noten von Ladislav Kubes mit dabei und werden die Besucher mit ihrer unbändigen Spielfreude an der böhmischen Blasmusik begeistern. Ab 20 Uhr betritt Anton Gälle mit seiner Scherzachtaler Blasmusik die Bühne. Ein Blasmusikabend also zum Träumen und da wird der Böhmische Traum sicher nicht fehlen.

Ellenberger Wasserturm wird zur Besichtigung wieder geöffnet

Der Sonntag beginnt traditionell um 10 Uhr mit dem Zeltgottesdienst, zelebriert von Pater Wolfgang Kindermann, mit anschließendem Frühschoppen und Mittagstisch, musikalisch umrahmt von der Jugendkapelle Ellenberg bis gegen 12 Uhr und daran anschließend vom Musikverein Ellenberg.

Zum Festausklang am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Wie schon im vergangenen Jahr ist der Wasserturm zur Besichtigung geöffnet. Jeder, der zum Fest geht oder vom Fest kommt, kann dort noch einen Halt einlegen und den schönen Virngrund aus luftiger Höhe betrachten.

Karten für den Samstagabend mit Ottos Böhmischer Blasmusik und Anton Gälle mit seiner Scherzachtaler Blasmusik gibt es im Vorverkauf bei der Virngrundbäckerei Ellenberg, bei der Jet-Tankstelle Ellwangen, bei der Firma Kurz in Röhlingen, bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern sowie unter musikverein-ellenberg-vvk@web.de. Im Vorverkauf kosten die Karten zehn Euro, an der Abendkasse kosten sie 12 Euro.