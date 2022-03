Dieter Berkau bleibt Vorsitzender des Krankenpflegevereins Ellenberg

Der katholische Krankenpflegeverein Ellenberg hat kürzlich seine Mitgliederversammlung in der Turnhalle Ellenberg abgehalten. Nachdem der 196 Mitglieder starke Verein die Versammlung pandemiebedingt mehrfach verschieben musste, standen jetzt die Berichte der vergangenen drei Jahre auf der Tagesordnung.

Eröffnet wurde die Versammlung durch ein Grußwort des Vorsitzenden Dieter Berkau.

Schriftführerin Nadine Däffner blickte danach ausführlich zurück auf die Jahre 2019, 2020 und 2021. Wie Däffner ausführte, hätte der Verein 2019 sein vielfältiges Programmangebot noch aufrechterhalten können. Veranstaltungen, wie etwa ein Tagesausflug für Senioren, ein Vortrag zur Patientenverfügung oder auch ein Erste-Hilfe-Workshop für die Grundschule, seien bestens angenommen worden. Auch der Fahrdienst des Vereins sei rege genutzt worden. Es wurden insgesamt 130 Fahrten erbracht, informierte Däffner die Versammlung. Außerdem habe im Jahr 2019 auf Initiative des Vereins das Ellenberger Bücherhäusle aufgestellt werden können.

Aber auch 2020 und 2021 sei man – trotz Corona – nicht untätig gewesen, betonte die Schriftführerin. Unter anderem hätten Mitglieder nach Einführung der Maskenpflicht Stoffmasken gefertigt und verteilt. Später seien dann auch die erforderlichen FFP2-Masken beschafft und ausgegeben worden. Darüber hinaus nahm sich der Verein auch Kindern im Homeschooling an und veranstaltete verschiedene Aktionen, wie etwa einen Malwettbewerb.

Aufgrund der Vorgaben durch die Corona-Verordnungen habe der Verein in den vergangenen Jahren allerdings seinen Fahrdienst immer wieder einstellen müssen. Trotzdem hätte man auch in den zwei zurückliegenden Jahren viele Fahrten – vor allem zu den Impfzentren – durchgeführt.

Ein Höhepunkt nach langer Zwangspause sei im vergangenen Jahr der Mittagstisch für Senioren gewesen. Dieser fand in Zusammenarbeit mit der Gemeinde erstmals im Oktober in der Turnhalle statt und war ausgebucht.

Dem Bericht der Schriftführerin schloss sich Kassiererin Maria Abele an. Ihr wurde von den Kassenprüfern Renate Schröter und Walter Albert eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Bei den anstehenden Wahlen wurden der Vorsitzende Dieter Berkau, der zweite Vorsitzende Klaus Röhrle, Schriftführerin Nadine Däffner, Kassiererin Maria Abele und die Beisitzer Matthias Elser und Rainer Knecht in ihren Ämtern bestätigt. Außerdem wurde Hubert Fuchs neu als Beisitzer gewählt.

Der Vorsitzende Dieter Berkau blickte danach noch auf die kommenden Veranstaltungen. Weiter erfolgten Spendenübergaben an die Obstgartenzwerge des OGV Ellenberg in Höhe von 300 Euro sowie die ambulante Kinderkrankenpflege der Malteser in Höhe von 500 Euro. Beide Institutionen bedankten sich hierfür und stellten kurz ihre Arbeit vor. Abschließend sprachen Dieter Berkau und Bürgermeister Rainer Knecht.

Im Anschluss an die Versammlung informierte Roswitha Röhrle vom Pflegedienst der Malteser Ellwangen zur ambulanten Pflege. Ab welchem Zeitpunkt und wie kann eine Einstufung in einen Pflegegrad erfolgen? Wo wird ein entsprechender Antrag gestellt? Alle Fragen rund um das Thema häusliche Pflege wurden beantwortet. Aufgezeigt wurde von ihr auch, wie eine Unterstützung aussehen kann und welche Hilfsmittel ansonsten möglich sind.