Der OGV Ellenberg bittet zur Apfelernte

Der Obst und Gartenbauverein Ellenberg hat sich auch im Corona-Jahr am Ferienprogramm der Gemeinde beteiligt. 20 Kinder konnten mitmachen.

Für sie ging es zunächst auf den Ellenberger Wasserturm. Alexander Hammele erklärte in 30 Metern Höhe, dass von hier aus bei guter Sicht sogar die Alpen zu sehen sind. Anschließend sammelten die Kinder Äpfel im Vereinsgarten des OGV Ellenberg auf und pressten daraus an der Flurbereinigungshütte Apfelsaft, den sie anschließend umgehend verkosteten. Eine andere Gruppe machte am Lagerfeuer Stockbrot. Zum Abschluss standen noch ein paar Spiele und Grillen auf dem Programm.