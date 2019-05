Der Musikverein Ellenberg feiert 90. Geburtstag

Der Musikverein Ellenberg kann in diesem Jahr 90. Jubiläum feiern. Der runde Geburtstag soll auf dem Huebberg von Mittwoch, 19., bis Sonntag, 23. Juni, groß gefeiert werden. An dem Programm hat der Festausschuss des Vereins über ein Jahr lang gefeilt.

Blickt man zurück auf die Anfangsjahre des Musikvereins Ellenberg, stößt man auf das Jahr 1929. In diesem Jahr taten sich in Ellenberg 15 Mann zusammen, um einen Musikverein ins Leben zu rufen. Die damals 15 Männer waren fortan viel unterwegs und traten bei unzähligen Veranstaltungen auf.

An der Umtriebigkeit des Vereins hat sich bis heute nicht viel geändert. Allerdings zählt die Kapelle in Ellenberg heute nicht mehr nur 15 aktive Musiker, sondern rund 50. Und noch etwas hat sich verändert: Neben der Stammkapelle mit Dirigent Ewald Kurz gibt es mittlerweile auch eine tolle Jugendkapelle. Die Nachwuchsarbeit läuft in Kooperation mit dem Musikverein Wört. 24 blasmusikbegeisterte Jugendliche unter der Leitung von Heike Lechner werden hier unterrichtet.

Und das ist noch nicht alles: Zum Musikverein Ellenberg gehört außerdem noch eine Jugendmusikergruppe, in der zwölf Jugendliche unter der Leitung von Dana Walter und Lena Zeller musizieren. Und dann gibt es da ja auch noch die grandiose 16-köpfige Ellenberger Bigband, die unter der Leitung von Uli Kraft Bigbandsound vom Feinsten bietet.

Fest an der Seite des Musikvereins steht zudem ein Förderverein, der unter dem Vorsitz von Hubert Grill den Stammverein in allen Belangen, sei es finanziell oder tatkräftig bei Veranstaltungen, unterstützt.

Franz Berhalter und sein Stellvertreter Stefan Stanzel sowie die gesamte Vorstandschaft sind froh, dass der Verein im 90. Jahr seines Bestehens so breit aufgestellt ist. Nur so lasse sich das geplante große Jubiläumsfest stemmen. Ein aktiver Festausschuss, dem Josef Hutter, Hubert Grimm, Klaus Grimm, Franz Berhalter junior, Markus Mettmann, Stefan Stanzel, Andreas Lutz, Franz Lechner und Jens Lichtmaneker angehören, arbeitet schon seit weit über einem Jahr an dem Programm für diese fünftägige Veranstaltung. Der Aufwand hat sich gelohnt. Das Festprogramm (siehe Kasten) kann sich sehen lassen.

Weitere Events in Planung

Das große Jubiläumsfest im Juni ist nur ein Event von mehreren Festveranstaltungen des Ellenberger Musikvereins in diesem Jahr.

Begonnen hat das Jubiläumsjahr bereits am Ostermontag, 22. April, mit einem viel beachteten Kirchenkonzert in der Ellenberger Pfarrkirche. Ein weiteres Highlight soll das Jahreskonzert am Sonntag, 8. Dezember, in der Elchhalle werden. Außerdem kommt Stumpfes-Zieh-und-Zupf-Kapelle am Samstag, 12. Oktober, auf Einladung des Musikvereins in die Elchhalle.

Das Programm vom 19. bis 23. Juni:

Für den Mittwoch, 19. Juni, wurde „High Life“ engagiert. Die Kultdisco wird ab 20 Uhr im Festzelt auf dem Huebberg Party machen. Schon im vergangenen Jahr waren dazu viele Fans auf den Huebberg geströmt. Die Revival-Stimmung kam hervorragend an.

Am Freitag, 21. Juni, ist ab 18 Uhr Dorfabend im Festzelt. Viele Ellenberger Vereine sind dabei und bieten ein buntes Programm, vom Showtanz bis zu Rockmusik von der Taucherband. Am Freitagabend ist auch offizieller Fassanstich und es gibt Salutschüsse der Ellenberger Böllergruppe. Mitwirkende an dem Abend sind die VfB-Jugend, der Liederkranz mit Kinderchor, der Kirchenchor, die Hornbergmusikanten, die Ellenberger Bigband, Jungmusiker, Schützenverein, die Taucherband, der Ellenberger Freizeitclub sowie Aktive des Musikvereins. Im Hintergrund arbeiten Mitglieder der Ellenberger Feuerwehr, der AvT Breitenbach, des VfB Ellenberg und des Fördervereins des Musikvereins.

Am Samstag, 22. Juni, spielt ab 18.30 Uhr der Musikverein Fronrot und ab 21 Uhr erklimmen die Baaremer Luusbuäbä, Gewinner des SWR-4-Blechduells und bekannt schon vom Vorjahr, die Bühne und werden mit ihrer Stimmungsmusik von Polka bis Pop das Zelt zum Beben bringen.

Karten im Vorverkauf gibt es für zehn Euro beim Autohaus Kurz in Röhlingen, bei der Virngrundbäckerei Ellenberg, bei der Jet-Tankstelle Ellwangen, bei Chao Phraya Thailändisches Restaurant im Ellwanger Wellenbad und unter musikverein-ellenberg-vvk@web.de.

Der Sonntag, 23. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt am Huebberg, zelebriert von Pater Wolfgang Kindermann, musikalisch umrahmt von der Jugendkapelle Ellenberg. Anschließend gibt’s Frühschoppen und Mittagstisch mit dem Patenverein MV Jagstzell unter Dirigent Klaus Prochaska. Um 15 Uhr ist Sternmarsch mit neun Musikkapellen, die aus allen vier Himmelsrichtungen mit klingendem Spiel Richtung Festplatz marschieren. Beim Wasserturm gibt es einen Gemeinschaftschor, dem sich ein gemeinsamer Festzug zum Festplatz anschließt. Zum Festausklang spielen dann die Vollblutmusikanten unter der Leitung von Hermann Rupp.