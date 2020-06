Der Bund bezuschusst Ellenberg mit 1,1 Millionen Euro

Warmer Regen für Ellenberg: Die Gemeinde erhält aus Bundesmitteln eine Förderung über 1,1 Millionen Euro für den Breitbandausbau. Darüber haben die beiden Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung informiert.

Wie die beiden Politiiker in der Mitteilung betonen, sollen mit der Bundesförderung „unterversorgte Adressen in Ellenberg mit Breitbandinternet“ erschlossen werden. Es gehe um rund zehn Ortsteile und Wohnplätze mit ungefähr 85 Haushalten. Die Gemeinde Ellenberg investiere für den Anschluss dieser Haushalte an das schnelle Netz insgesamt 1,8 Millionen Euro.