Daniel Dörrer besiegt Südfafrikaner in Thailand

Weltmeister und Kickboxer Daniel Dörrer aus Ellenberg hat am vergangenen Samstag in Bangkok seinen Gegner in der ersten Runde niederstrecken können.

In der Hauptstadt Thailands besiegte der Sportlehrer seinen Kontrahenten Cornelius van Wyk (aus Südafrika) durch einen starken Knockout bereits nach etwa zwei Minuten. Der auf der Insel Koh Samui lebende Kampfsportler gewinnt somit seinen jüngsten MMA-Kampf erneut durch K.o. Sein nächster internationaler Kampf ist schon in Planung. „Ich freue mich wirklich riesig über diesen K.o.-Sieg gegen diesen starken Mann! Ich bin super-happy und komplett unverletzt!“, sagt Dörrer nach dem Kampf. Kickboxer Dörrer ist schon wieder fleißig im Training und bereit für weitere Aufgaben.