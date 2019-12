Bundeswehr-Lkw kracht auf A7 in Absicherungsanhänger

Ein Lastwagen der Bundeswehr ist am Mittwochmorgen auf der A7 in einen Anhänger der Autobahnmeisterei gekracht. Der Anhänger sicherte eine Tagesbaustelle ab. Der 26-jährige Fahrer fuhr in Richtung Dinkelsbühl und übersah kurz nach dem Virngrundtunnel ein Auto.

Daraufhin lenkte er seinen Lastwagen zurück auf seine Fahrbahn. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Am Lastwagen entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 9000 Euro, am Anhänger von rund 30 000 Euro.