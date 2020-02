Breitenbacher spenden für die „Helfer vor Ort“-Gruppe

Kleine Initiativen entfalten oft große Wirkung. So wie in Breitenbach. Dort wird seit drei Jahren regelmäßig im Advent ein kleines, halbstündiges Benefizkonzert in der Sebastianskapelle organisiert. Und das mit wachsendem Erfolg. Bei der jüngsten Veranstaltung in der vollbesetzten Kapelle kamen stolze 803 Euro für den guten Zweck zusammen. Das Geld wurde von den Konzertorganisatoren jetzt an die „Helfer vor Ort“- Gruppe der Malteser gespendet. Bei der Übergabe wurde nochmals deutlich gemacht, dass die „Helfer vor Ort“ eine fürs Dorf wichtige Institution seien, die unbedingt unterstützt werden sollte. Foto: Stanzel