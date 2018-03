Breitbandausbau in Ellenberg soll 2018 starten

Der Gemeinderat Ellenberg hat sich in seiner jüngsten Sitzung einmal mehr mit dem Thema Breitbandausbau beschäftigt. In Ellenberg sollen in diesem Jahr Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Ausbau soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr starten.

Bürgermeister Rainer Knecht wies in der Sitzung am Mittwoch darauf hin, dass Ellenberg in Sachen Breitbandausbau eine Pilotgemeinde auf der Ostalb sei. Pilotgemeinde deshalb, weil hier jedes Haus einen eigenen Glasfaseranschluss bekommen wird und weil die Verlegung von Leerrohren für das Breitband parallel mit der Verlegung der Gasleitungen erfolge. „Mit dem Glasfaseranschluss für jedes Haus schaffen wir in Ellenberg eine zukunftsträchtige Infrastruktur. So haben wir das schnelle Internet wirklich in jedem Haus und nicht wie sonst üblich nur bis zum Kabelverteiler der Telekom. Zudem sparen wir durch die Mitverlegung der Leerrohre neben Kosten vor allem Zeit“, unterstrich Knecht.

Weniger erfreut zeigte sich der Bürgermeister dagegen über die Höhe der Zuschüsse. Zwar erhalte Ellenberg nach jüngster Zusage für den Ausbau über 123 300 Euro an Fördergeldern. Diese Summe decke letztlich aber nur 35,7 Prozent der Gesamtkosten ab. Die Gemeinde muss 222 000 Euro an Kosten selbst schultern. Für Rainer Knecht ist das unter dem Strich ein „unbefriedigendes Ergebnis“. Zumal die Gemeinde zusätzlich auch noch die Kosten für den Aufbau einer sogenannten POP-Station – das ist ein als Glasfaserverteilzentrum fungierendes Gebäude – finanzieren muss.

Aber das sei der einzige Wermutstropfen. Angesichts des in Kürze erfolgenden Baubeginns sei die Stimmung in Ellenberg uneingeschränkt gut, betonte Knecht. Dazu trage auch der Umstand bei, dass die Verhandlungen mit der ENBW ODR über den Eigentumserwerb der Hausanschlüsse abgeschlossen werden könne. Dadurch könne die Gemeinde später Mietennahmen beim Betreiber des Glasfasernetzes, der Netcom, generieren und die Kosten so zum Teil refinanzieren. Nach Aussage von Knecht können pro Woche die Anschlüsse für circa 20 Gebäude in die Leerrohre eingeblasen werden, so dass theoretisch ganz Ellenberg und Breitenbach in 30 Wochen angeschlossen wären.

Am Ende ermächtigte der Gemeinderat Bürgermeister Knecht einstimmig dazu, die weiteren Verhandlungen, wie etwa über den circa 50 000 Euro teuren Bau des POP-Gebäudes, zu führen.