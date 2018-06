Breitbandausbau: Ellenberg will Pilotgemeinde werden

Der Breitbandausbau in Ellenberg geht womöglich noch flotter voran als ursprünglich geplant. Diese erfreuliche Mitteilung konnte Bürgermeister Rainer Knecht am Dienstagabend in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats machen.

Wie Knecht ausführte, kämpfe Ellenberg derzeit darum, „Pilotgemeinde“ zu werden, um den Breitbandausbau im Ort weiter forcieren zu können. Hierbei käme der Gemeinde zupass, dass das kommunale Glasfasernetz im Ostalbkreis jetzt an die NetCom BW, eine Tochtergesellschaft der EnBW / ODR, verpachtet worden ist. Da die Gemeinde Ellenberg seit vielen Jahren mit der ODR am Breitbandausbau in Ellenberg zusammenarbeite, könne die ODR-Tochter NetCom BW nun direkt und ohne große Reibungsverluste in diesen Prozess einsteigen. „Die Wege zwischen ODR und NetCom sind denkbar kurz, das ist ein großer Vorteil für uns“, sagt Knecht.

Knecht: Es bahnt sich eine „Superlösung“ an

Wie der Bürgermeister weiter erklärte, hätten im Sommer bereits intensive Gespräche mit Vertretern der NetCom und der Fachbehörden stattgefunden, wie es in Ellenberg weitergehen kann. „Womöglich bahnt sich für uns eine Superlösung an“, gab sich der Ellenberger Rathauschef optimistisch.

Er verwies in diesem Zuge darauf, dass im Hauptort Ellenberg sowie in Breitenbach die Infrastruktur für den Anschluss an das schnelle Glasfasernetz bereits großflächig fertiggestellt sei – in Ellenberg wurden 200 Hausanschlüsse gelegt, in Breitenbach 100. Der Rest werde 2018 und 2019 folgen; in dem Jahr soll – so die Hoffnung von Knecht – dann auch das Glasfaserkabel ins Netz eingeblasen werden. Danach stünden die turboschnellen Internetverbindungen den Haushalten zur Verfügung. „Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen , haben unsere Bürger in Ellenberg und Breitenbach spätestens bis Mitte 2018 einen Glasfaseranschluss.“

Aber nicht nur für Breitenbach und Ellenberg sieht es gut aus. Auch in den kleinen Teilorten Georgenstadt sowie in Alt- und Neuhueb soll sich schon bald etwas tun. Hier könnte eventuell schon 2019 der Anschluss ans Glasfasernetz erfolgen; auch für den Wohnplatz Ziegelhütte haben sich laut Knecht neue Möglichkeiten aufgetan.

Was, wann, wo umgesetzt werden kann, soll in der nächsten Sitzung gemeinsam mit Manuel Hommel von der Firma GeoData im Detail besprochen werden.