Blasmusikfreunde kommen in Ellenberg auf ihre Kosten

Der Musikverein Ellenberg lädt vom 7. bis 9. September zu seinem zweiten „Fest am Huebberg“ an der alten Funkstelle ein. Höhepunkt ist am Samstag der Auftritt von Anton Gälle und seiner Scherzachtaler Blasmusik.

Das Fest am Huebberg wird am Freitag, 7. September um 20 Uhr mit einer 80er- und 90er-Party eingeläutet – für die passende Musik sorgt an dem Abend die mobile Kultdisco „High Life“.

Am Samstag beginnt der große Blasmusikfestabend um 18 Uhr mit „Ottos Böhmischer Blasmusik“ unter der Leitung von Ewald Kurz. Anschließend übernehmen dann Anton Gälle und seine Scherzachtaler Musikanten das musikalische Zepter. Mit ihrem unverkennbaren Klang und einem sehr hohen musikalischen Niveau hat sich das Orchester der voll und ganz der Pflege der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben. Mittlerweile gehören die 21 Musiker, die alle aus dem Großraum Ravensburg stammen, zu den besten Blasmusikkapellen in Oberschwaben.

Der Sonntag 9. September, beginnt um 10 Uhr dann mit einem Zeltgottesdienst, daran schließen sich ein Frühschoppen sowie ein Mittagstisch an. Für Unterhaltung sorgen die Jugendkapelle Ellenberg und der Musikverein Ellenberg. Zum Festausklang gibt es Kaffee und Kuchen.

An allen drei Festtagen gibt es eine reichhaltige Speise- und Getränkekarte.