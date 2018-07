Am Donnerstag um 15:50 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer auf der Landstraße 2220 von Ellenberg in Richtung Wört unterwegs. An der Einmündung nach Breitenbach übersah er einen entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.