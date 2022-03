Auto kracht gegen Baum – Feuerwehr befreit eingeklemmte Personen

Zwischen Hardt und Haselbach ist gegen 23.36 Uhr am Freitag ein Auto gegen einen Baum gekracht. Das berichtet die Feuerwehr Ellwangen. An dem Unfall war kein anderes Fahrzeug beteiligt.

Laut Bericht waren zwei Personen so schwer in dem Auto eingeklemmt, dass sie die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreien mussten. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Ellwangen und Pfahlheim im Einsatz.

Die Polizei ergänzt den Bericht am Nachmittag. So soll ein 29-Jähriger links von der Fahrbahn abgekommen sein, beschädigte dabei zwei Leitpfosten. Danach kam er nach rechts ab, verlor wohl die Kontrolle und krachte in den Baum. Der Mann soll betrunken gewesen sein.

Der Fahrer selbst wurde leicht-, sein Beifahrer schwerverletzt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.