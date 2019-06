Auf Stauende aufgefahren: 30 000 Euro Schaden

Weil ein 41-Jähriger auf ein Stauende aufgefahren ist, ist bei einem Unfall am Sonntag Sachschaden von etwa 30 000 Euro entstanden.

Der 41-Jährige fuhr gegen 19 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Ulm. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er dabei auf ein an einem Stauende langsam fahrendes Auto eines 40-Jährigen auf. Dieser sowie seine 37-Jährige Beifahrerin werden bei dem Unfall leicht verletzt und müssten von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden.