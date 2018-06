Auf dem Weg zum neuen Rekordhalter

Am 1. Juni 1993 wurde Ellenbergs Bürgermeister Rainer Knecht offiziell in sein Amt eingesetzt. Seitdem ist er der kleinen Gemeinde treu geblieben und führt die Geschäfte seit nunmehr 25 Jahren. Dafür wurde er am Donnerstagabend bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats geehrt.

Nachdem der offizielle Teil der Gemeinderatssitzung abgeschlossen war, übernahm der erste stellvertretende Bürgermeister Franz Stanzel das Wort. Er zeichnete in einer persönlich gestalteten Rede den Weg von Rainer Knecht in Ellenberg nach. Dieser hatte im März 1993 die Wahl „überzeugend gewonnen“, so Stanzel. In den nachfolgenden Jahren wurde Knecht bei den anstehenden Wahlen immer wieder in seinem Amt bestätigt. Zuletzt erreichte er im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis mit mehr als 99 Prozent der Stimmen.

„Das zeigt das große Vertrauen der Bürger in Sie“, sagt Stanzel, der augenzwinkernd daran erinnerte, dass „in den letzten 200 Jahren“ bislang auch nur ein einziger Ellenberger Bürgermeister länger als Knecht regiert habe. Der sei 27 Jahre im Amt gewesen. Franz Stanzel zeigte sich überzeugt, dass Knecht diesen Rekord knacken wird. Dafür spreche das gute Klima unter den Mitarbeitern im Rathaus und auch im Gemeinderat, betonte Stanzel. Das zeuge von Knechts „guter Führungsqualität“.

„Unter Ihrer Regie konnten wir aber auch vieles im Ort verwirklichen“, sagt Stanzel und verwies unter anderem auf den Neubau der Elchhalle und des Bauhofs, die Sanierung des Kindergartens und jetzt den Ausbau des Breitbandversorgung. „Was jetzt noch fehlt, ist ein neues Rathaus“, sagte Stanzel. Anschließend übergaben er und Kämmerer Jürgen Bieg an Knecht eine Urkunde und eine Stehle des baden-württembergischen Gemeindetags.

In seiner kurzen Rede bedankte sich Bürgermeister Rainer Knecht bei den Gemeinderäten und seinen Mitarbeitern im Rathaus für die gute Zusammenarbeit.

Er zeigte sich überzeugt, dass die Gemeinderäte und er als Bürgermeister „noch vieles gemeinsam bewegen können“. Man habe immer an einem Strang gezogen und stets das Wohl der Gemeinde im Blick gehabt. Persönlich hoffe er, dass er noch viele weitere Jahre gesund und fit bleibe, um als Ellenberger Bürgermeister wichtige Ziele zu erreichen.