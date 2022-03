Auch alte Bäume brauchen Pflege

Der Obst- und Gartenbauverein Ellenberg hat am vergangenen Wochenende bei einem Kurs über den richtigen Obstbaumschnitt informiert. Die zweitägige Veranstaltung teilte sich in einen Theorie- und Praxisteil. Am Freitag erfuhren die Teilnehmer, wie man Obstbäume von der Erziehungsphase über die Ertragsphase und die Altersphase pflegt. Kursleiterin Elisabeth Fuchs erklärte, worauf bei der fachgerechten Pflege zu achten ist. Auch die Unterschiede zwischen Hoch-, Halbstamm und Spindelerziehung wurden besprochen. Am Samstag konnte das Wissen dann sogleich in der Praxis vertieft und angewendet werden. Im OGV-Garten Ellenberg wurden verschiedene Bäume sachgerecht geschnitten. Den Teilnehmern wurde gezeigt, wie man zum Beispiel überbaute Bäume wieder in eine Struktur bringt, wie man Stammverlängerung und Leitäste erkennt und einen Baum richtig bewertet. Die Teilnehmer konnten dabei auch selbst Hand anlegen und erkannten schnell, dass die Arbeit einfacher aussieht, als sie ist.