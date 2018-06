Atemschutzträger leisten Schwerstarbeit

Die Feuerwehren aus Ellenberg und Rindelbach haben am Mittwochabend ihre gemeinsame Hauptübung absolviert. Gemeinsam mit der Helfer-vor-Ort-Gruppe der Malteser waren die Einsatzkräfte bei einem äußerst anspruchsvollen, wie realitischen Szenario in Rothof gefordert.

19.35 Uhr, die Alarmgeber der Feuerwehren in Ellenberg und der Abteilung Rindelbach sowie bei den Helfern der Malteser schlagen an. Im Rothof brennt es; sechs Menschen werden vermisst, lautete die Nachricht. Keine zehn Minuten später sind Einsatzkräfte vor Ort.

Schon beim Eintreffen am Brandort kommt den Mitgliedern der Ellenberger Wehr ein orientierungsloser und unter Schock stehender Mann entgegen. Er wird aufgenommen und den Maltesern, die mit der Helfer-vor-Ort-Gruppe aus Pfahlheim und Mitgliedern der Ellenberger Ortsgruppe mit 13 Helfern vor Ort war, übergeben. Weitere fünf Menschen werden zu dem Zeitpunkt noch vermisst. Sie zu finden, bedeutet Schwerstarbeit für die Atemschutzträger, die rund eine Stunde lang unter großer körperlichen Belastung nach den Verletzten suchen, sie retten und dann an die Malteser, die einen Behandlungsplatz zur Erstversorgung eingerichtet haben, übergeben. Dort müssen die Verletzten für den Abtransport im Rettungswagen vorbereitet werden.

Das Szenario in Rothof: Es ist absolut realitätsnah. Die verzweifelte Suche nach zum Teil schwer Verletzten und Ohnmächtigen. Gellende Hilfeschreie aus den dunklen und verrauchten Hallen. Dort hatte eine Förderschnecke einer Holzschnitzelanlage Feuer gefangen. Was bei den Menschen erst zur Panik, dann zu Rauchvergiftungen, Knochenbrüchen und Bewusstlosigkeit führt. Die Verletzten befinden sich an schwerstzugänglichen Stellen, teilweise von Hackschnitzeln verschüttet, und müssen geborgen werden.

Am Ende klappt alles. Und so gibt es großes Lob von den Kommandanten Reinhold Rief (Ellenberg) und Michael Langer (Abteilung Rindelbach) sowie vom Gruppenführer der Helfer-vor-Ort-Gruppe Pfahlheim, Dominik Vetter, an alle Beteiligten. Für die Gemeinde Ellenberg dankte Bürgermeister Rainer Knecht und für Rindelbach Ortsvorsteher Arnulf Hauber für den Einsatz des Hand-in-Hand arbeitenden Teams aus Feuerwehr und Maltesern. Für die Malteser war diese Übung praktisch die Generalprobe für den am Wochenende stattfindenden Bundesentscheid in Landshut. Jeder Handgriff wurde vom Stadtbeauftragten und Beobachter Stephan Meßmer genauestens notiert, denn man will in Landshut vorne mit dabei sein.

Einsatzkräfte: Die Feuerwehr Ellenberg war mit 21 Mitgliedern sowie zwei Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden sie von der Abteilung Rindelbach mit rund 20 Mann und zwei Fahrzeugen. Die Malteser waren mit 13 Helfern sowie zwei Fahrzeugen vor Ort. (afi)