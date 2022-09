Anna-Lisa Bohn als Bürgermeisterin vereidigt

Proppenvoll ist die Elchhalle in Ellenberg bei der feierlichen Amtsübergabe am Donnerstagabend von dem seitherigen Bürgermeister Rainer Knecht an die neue Bürgermeisterin Anna-Lisa Bohn gewesen. Bohn hatte die Bürgermeisterwahl am 10. Juli mit mehr als 80 Prozent souverän gewonnen.

Die Vereidigung der neuen Bürgermeisterin nahm der stellvertretende Bürgermeister von Ellenberg, Peter Higler, vor. Anna-Lisa Bohn sprach die Eidesformel. Daran anschließend applaudierten die vielen Gäste.

Der Musikverein Ellenberg unter der Leitung von Ewald Kurz umrahmte die Feier mit einem flotten Marsch und einem Abba-Medley. Zudem spielte der Liederkranz Ellenberg.

Im Anschluss an die Vereidigung wurde der langjährige Bürgermeister Rainer Knecht feierlich verabschiedet.

Ein ausführlicher Bericht folgt im Laufe des Freitag.