Anmelden zu Schnittkursen beim OGV Ellenberg

Der Obst- und Gartenbauverein Ellenberg bietet am 12. und 14. April wieder einen Schnittkurs an. Der Theorieteil findet am Donnerstag, 12. April, ab 19.30 Uhr im Nebenraum der Elchhalle Ellenberg statt. Der Praxisteil ist dann am Samstag, 14. April. Dafür werden Ort und Uhrzeit am Theorieabend vereinbart.