Am Sonntag: Kaffee und Tanz mit der Big Band Ellenberg

Am Sonntag, 7. April, veranstaltet die Big Band Ellenberg in der Elchhalle in Ellenberg wieder einen musikalischen Nachmittag unter dem Motto „Kaffee & Tanz“. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei dieser Veranstaltung gibt es Gelegenheit zum Tanzen und zum gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. Die Big Band Ellenberg sorgt dabei für die musikalische Umrahmung. Die Big Band Ellenberg ist eine Unterabteilung des Musikverein Ellenberg. Das Repertoire der Big Band besteht zum einen aus Swing- und Dixieland-Klassikern sowie moderneren Stücken, die im Big-Band-Sound arrangiert worden sind. Das Programm wird durch Tanznummern und Schlagern der 50-er und 60-er Jahre abgerundet. Weitere Infos unter www.bigbandellenberg.de.