Am Sonntag, 3. Juli: Keuerstadtfest beim Dom des Waldes

Die katholische Kirchengemeinde Ellenberg feiert am Sonntag, 3. Juli, das Keuerstadtfest beim „Dom des Waldes“. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einer heiligen Messe an der Keuerstadt-Kapelle unter Mitwirkung des Musikvereins. Daran schließt sich ein gemütlicher Familientag mit Spielen für große und kleine Kinder an. Zur Unterhaltung spielt der Musikverein Ellenberg. Es werden ein Mittagstisch sowie Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten. Der Erlös kommt der Keuerstadt-Kapelle zugute. An diesem Tag ist der Weg zur Kapelle ab Ellenberg ausgeschildert und kann von Privatfahrzeugen befahren werden. Bei schlechtem Wetter fällt das Keuerstadtfest aus.