Abschied von Norbert Zeidler

Ellenberg (ij) - Der ehemalige Leiter der Ellenberger Grundschule, Norbert Zeidler, ist tot. Er verstarb am nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren.

Zeidler war von 1975 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2001 als Rektor an der Grundschule Ellenberg tätig. Zuvor hatte er als Lehrer in Breitenbach unterrichtet. Mit großem pädagogischem Geschick, Verständnis und in Kenntnis ihrer Lebensumstände hat er viele Schüler durch ihre Grundschulzeit in Breitenbach und Ellenberg begleitet. Mit seinen Wertvorstellungen hat Zeidler als Rektor die Grundschule Ellenberg nachhaltig geprägt.

Die Arbeit an der Schule war Norbert Zeidler nicht nur bis zu seiner Pensionierung eine große Herzensangelegenheit. Selbst im Ruhestand war er noch viele Jahre bereit, als Krankheitsvertreter auszuhelfen. Auch an sehr vielen Schulfesten nahm er bis zuletzt als sehr freundlicher, lebensbejahender und interessierter Gast teil.

Durch seine vielen Ehrenämter als Gemeinderat, Vorsitzender des Kirchenchors und Mitglied in mehreren Vereinen hat sich Zeidler aber auch große Verdienste um die Gemeinde Ellenberg erworben. Zeidler war von 1971 bis 1974 und von 1980 bis 1994 insgesamt 18 Jahre lang Mitglied des Ellenberger Gemeinderats.

In einem Requiem am kommenden Freitag, 14. Dezember um 13.30 Uhr in der katholischen Kirche in Ellenberg wird von Norbert Zeidler Abschied genommen.