90 Jahre und kein bisschen leise

Im Singen sind sie eine Klasse für sich und im Feiern auch: die Mannen vom Liederkranz Ellenberg. Am Samstag, 19. Juli, wird der Männerchor beide Qualitäten mal wieder unter Beweis stellen. Das 90-jährige Bestehen des Vereins soll gefeiert werden. Natürlich im großen Stil. Geplant ist ein Festkonzert in der Elchhalle. Beginn ist um 19.30 Uhr. Neben den Jubilaren werden auch zahlreiche Gastchöre aus der Region zu diesem Geburtstagskonzert antreten: Chöre aus Röhlingen, Unterschneidheim, Eggenrot und Bronnen haben sich angekündigt. Aber auch der Projektchor und der Kinderchor vom Liederkranz werden mit von der Partie sein; ebenso der Kirchenchor aus Ellenberg. Besucher dürfen sich also auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Welt der Chormusik freuen – das bunte Spektrum wird von klassischer Musikliteratur und Volkslieddarbietungen bis hin zum englischen Pop und deutschen Rock reichen.

Die Sonne lacht am Tag der Vereinsgründung

Genauso bunt und spannend wie das Programm zum Jubiläumskonzert ist auch die Geschichte des Liederkranzes Ellenberg, der 1924 – laut den Vereinschroniken „an einem wunderschönen, sonnigen Tag“ – aus der Taufe gehoben wurde. Sechs sangesfreudige Männer fassten in der Schreinerei Hutter den Entschluss, einen Männergesangverein zu gründen. Den Vorstand übernahm damals Hauptlehrer Stehle, Chorleiter wurde Paul Grimm. Der Vereinsbeitrag wurde mit überschaubaren 2,40 Rentenmark festgesetzt.

Nur vier Jahre später stand für den jungen Verein mit der Fahnenweihe schon ein erster richtig großer Höhepunkt an. 630 Mark wurden seinerzeit in das Schmuckstück investiert, die bei der Stuttgarter Firma Fahnen-Junker angefertigt worden war.

Als Verein entwickelte sich der Liederkranz schon in diesen frühen Jahren zu einem wichtigen Kulturträger in der Ortschaft. Und das übrigens keineswegs nur wegen der Sangeskünste. Auf Initiative des Liederkranzes wurde in Ellenberg 1932 – nach über 50-jähriger Unterbrechung – auch die Tradition des Maibaumaufstellens wiederbelebt.

Eine Zäsur brachte der Zweite Weltkrieg. Gleich 30 Mitglieder des Liederkranzes Ellenberg wurden eingezogen; acht Sängerkameraden fielen an der Front.

„Hans“ wird zum „Sechser im Lotto"

Trotzdem sollte es für den Liederkranz nach 1945 weitergehen. Das Vereinsleben nahm langsam, aber sicher wieder Fahrt auf. Man sang, man feierte und man spielte auch wieder Theater. Dass der Chor schon damals ein gutes Niveau hatte, zeigte sich bei einem Wertungssingen in Aalen im Juli 1952. Die Sänger aus Ellenberg sicherten sich in der gehobenen Chorklasse mit dem Lied „Heimliche Liebe“ ein „sehr gut“. Eine Leistung, die sie in den nachfolgenden Jahren wiederholen sollten.

Einen weiteren, dieses Mal allerdings erfreulichen Einschnitt brachte das Jahr 1974. Johannes Bolsinger, damals 27 Jahre jung, übernimmt den Dirigentenstab und lässt ihn einfach nicht mehr los. Bis heute ist „Hans“ dem Liederkranz Ellenberg treu geblieben. Zur Freude der Ellenberger Sänger, die sich über „ihren“ Dirigenten wie einen „Sechser im Lotto“ freuen. Der „Hans“ sei zwar nicht alles im Liederkranz – aber ohne ihn sei alles nichts, sagen sie.

Neue Sparten kommen hinzu

Unter Bolsingers Ägide entwickeln sich in den Folgejahren der Chor und der Verein weiter. Viele tolle Konzerte und Veranstaltungen werden gestemmt. So etwa zum 75. Jubiläum im Jahr 1999, wo neben einem viel umjubelten Kirchenkonzert mit dem Kammerorchester der Musikschule Ellwangen, auch noch eine Rockparty, ein Festabend und ein großer Umzug durch die Gemeinde Ellenberg organisiert werden. Darüber hinaus kommen neue Abteilungen beim Liederkranz dazu: ein Kinderchor und ein Projektchor werden ins Leben gerufen; ebenso eine „Faschingscrew“.

Auch an der Vereinsspitze tut sich was: 2009 übergibt Dietrich Ney das Amt an Rolf Knebel. Es ist der mittlerweile 13. Vorsitzende in der langen Historie des Vereins, dessen Mitglieder sich über die Jahrzehnte hinweg –egal, wie unruhig die Zeiten auch sein mochten – eines immer erhalten haben: die Liebe zum Singen.