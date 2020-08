62-Jähriger stellt Müllsünder zur Rede und wird daraufhin verletzt

Insassen eines VW Up haben am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Hauptstraße einen 62-jährigen Mann angegriffen, nachdem er diese auf ihre Umweltverschmutzung aufmerksam gemacht hat. Der Mann hatte das Auto angehalten, nachdem die Mitfahrenden Müll und Plastikflaschen aus dem Fahrzeug geworfen hatten.

Laut Polizei haben die Fahrzeuginsassen den Mann daraufhin angegriffen und geschlagen. Auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der infolge der Auseinandersetzung angehalten hatte, wurde attackiert. Bisher verlief die Fahndung nach dem Fahrzeug mit Berliner Zulassung erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.