10 000 Besucher feiern Straßenfasching

Schon zum Frühschoppen fanden sich die ersten Narren in Ellenberg ein, um sich bei traumhaften Wetter die besten Plätze für den Umzug zu sichern und – wie es sich für eine Faschingshochburg gehört – einen Straßenfasching zu zelebrieren. Aber das Kaiserwetter lockte auch die größten Faschingsnarren aus dem Haus und so säumten mehr als 10 000 Zuschauer die Straßen, um den Narren beim Umzug in Ellenberg zuzujubeln.

Mittendrin versuchte sich Ellenbergs Bürgermeister Rainer Knecht als Fotograf, um so dem ein oder anderen „Narrenangriff“ zu entbehren, was nur zum Teil gelang. Angeführt von der NaPo und Fahrer Dieter Bonell setze sich der aus über 42 Gruppen mit knapp 1000 Mitwirkenden bestehende Gaudiwurm in Bewegung. Und diese haben für den Fasching 2019 auch wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um die Zuschauer mit phantasievollen Kostümen und imposanten Motivwagen zu überraschen. So traten die vier Gruppen zum inoffiziellen Wettkampf um den schönsten Motivwagen an. Unter dem Motto „Zirkus“ zierten neben einem großen Zelt zahlreiche Akrobaten und ein Riesenrad den Wagen der Aschehidde Stödtlen. Durch den Großbrand im Sommer etwas in Zeitnot geraten, fiel der sonst so prächtige Wagen der Hidde Sederndorf dieses Jahr und dem Motto „Football“ nur durch seine Größe auf. Für die Sederndorfer Grund genug, ein Versprechen für das nächste Jahr abzugeben. Als „Rotkäppchen“ mit großem Himmelbett im dunklen Wald sammelten die Schwargußnarren Neunheim kräftig Punkte. Und die Hausherren? Hier nutzte die Hagelhütte Ellenberg den Heimvorteil und überraschte unter dem Motto „Apres-Ski“ – mit einer gemütlichen Skihütte, Schirmbar, einem Sessel- und Schlepplift. Hut ab vor so viel Begeisterung und Kreativität. Dazu strahlten die feschen Gardemädels des Freizeitclubs Ellenberg, der Sandhasen Stödtlen und des VfL Ellenberg mit der Sonne um die Wette.

Kaugummiautomaten gibt es noch

Kreativ und phantasievoll präsentierten sich auch dieses Jahr wieder die „Blaue Grotte Eggenrot“ mit ihrem Boot „Steampunk – BGE hebt ab“, die Wörter Muggabatscher, als zauberhafte Trolle sowie Ellenbergs ehemalige, die als „Candy Girls“ verzauberten. Die „Zigeuner“ der STC Seeblick Beersbach oder die dieses Jahr neu gegründeten „Bendel Narra“ aus Unterschneidheim sorgten für weitere Farbtupfer. An die aussterbenden Kaugummiautomaten erinnerten die Schurra Narra aus Eggenrot. Auch die Hüttlinger Stachel-Mätza kamen nach vielen Jahren wieder zum Ort ihrer ersten Umzugsteilnahme zurück. Verschiedene Maskengruppen wie der „Böse Böck“ aus Wört oder die Stödtlemer „Grenzwallteufel“ ergänzten die schier unzähligen Fußgruppen, aus denen auch die Gaxhardter „Maibaumhexa“, die „Dalgamer Mischthoga“ oder die Halheimer Bauernkapelle nicht wegzudenken sind.