Bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Ederheim ist ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Eine 73-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Auto von der Gewerbestraße in Ederheim kommend die Kreisstraße Ederheim-Christgarten an der Kreuzung überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 24-jährigen Motorradfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Augsburger Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die Unfallstelle war bis 14 Uhr gesperrt.