Vom verregneten England in den sonnigen Orient

Nachdem Landestheater-Intendant Peter Cahn mit den Proben zu seiner Inszenierung von David Seidlers „The King’s Speech" den Sommer in Dinkelsbühl einläutete, haben nun die Proben für das Kinderstück „Aladdin“, das mit seiner Premiere am 13. Mai die Sommerfestspiele auf der überdachten Freilichtbühne eröffnen wird, begonnen.

Für kleine und große Zuschauer ab vier Jahren steht „Aladdin“ in der Theaterfassung von Birgitta und Herwig Thelen auf dem Spielplan. Inszeniert wird dieses Märchen-Orient-Abenteuer von Jürg Schlachter, der zuletzt mit seiner Inszenierung von „Schillers sämtliche Werke… leicht gekürzt“ für Humor sorgte. Aber auch die jungen Zuschauer kennen bereits Inszenierungen und Texte Schlachters. So zum Beispiel Lindgrens „Ronja Räubertochter“. Zum Märchenerfolg der Sommerfestspiele 2017 „Der gestiefelte Kater" schrieb Schlachter eigens für die Dinkelsbühler Bühne den Text.

Nun geht es also für die Schauspieler des Landestheaters vom verregneten England in den Märchenorient. Beides müssen sich die Schauspieler vorstellen, denn geprobt wird noch im warmen Theaterhaus im Spitalhof. Cahn ist begeistert: „Der Theatersommer bringt das Publikum und uns an ganz verschieden Orte: England, auf den Atlantik, in den Orient und mit der Schlagerrevue in einen Park.

„Aladdin" wird eine große Abenteuerreise – voller Spannung, Witz und auch Musik“, verspricht Schlachter, dessen Inszenierungen sich durch viel Fantasie und einen Mix verschiedener Theaterstile auszeichnen. „Die Geschichte handelt von großen Träumen, der Liebe und natürlich von Freundschaft und Zusammenhalt. Am Ende gewinnt das Gute. Auch wenn hierfür immer ein bisschen List vonnöten ist", verrät Schlachter.

Ensemble wird von zweibekannten Gästen unterstützt

Das Ensemble des Landestheaters Dinkelsbühl wird unterstützt durch zwei bekannte Gäste. Den Aladdin gibt Maximilian Westphal, die Prinzessin Jasmin spielt Marietta Holl, Bernd Berleb ist als Großwesir Dschafar zu erleben. Monika Reithofer treibt als Tänzerin, Geschichtenerzählerin und Taschendiebin Samira die Geschichte voran. Maike Frank ist der Geist „Dschinni" der Wunderlampe und Peter Peniaska spielt den Sultan.