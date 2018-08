SingHisSong: Dinkelsbühl ehrt großen Sohn

Dinkelsbühl feiert den 250. Geburtstag von Christoph von Schmid, dem wohl bekanntesten Sohn der Stadt. Er schrieb das Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“. Von Schmid erwacht an seinem Geburtstag, am Mittwoch, 15. August, noch einmal zum Leben. Eine große Kampagne in den sozialen Netzwerken startet.

Die Online-Kampagne mit dem Hashtag #SingHisSong soll Menschen aus aller Welt dazu animieren, das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ zu rappen, zu jazzen, zu rocken, als Popsong oder ganz klassisch zu singen, im Chor oder solo zu musizieren oder instrumental einzuspielen. „Die ganze Welt singt das wohl weltweit bekannteste Weihnachtslied“, freut sich Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer.

Zudem wird von Schmid während der Kampagne „Tagebuch“ führen – und zwar auf der Homepage des Touristik Service Dinkelsbühl. Dort werden alle zugesendeten Videos veröffentlicht (natürlich nur mit bestätigter Einverständniserklärung). „Eine weitere Möglichkeit ist, das Video auf Facebook hochzuladen und mit Tourismus Dinkelsbuehl zu verlinken. Außerdem wird es einen Bildwettbewerb auf dem Instagram-Profil tourismus_dinkelsbuehl zum Thema Christoph von Schmid geben und für die Kleinen wird ein Malwettbewerb veranstaltet“, empfiehlt Nadja Landgraf, Mitarbeiterin der Stadt Dinkelsbühl für Social Media.

Bei der Kampagne kooperiert die Stadt Dinkelsbühl mit der Hochschule Ansbach. Die Studentinnen Anna Müller und Janine Walter arbeiten seit April unter der Betreuung von Professor Renate Hermann im Masterstudiengang Multimediale Information und Kommunikation an dem Projekt.

Sonderveranstaltungen begleiten Geburtstag

Zum Geburtstag fanden und finden begleitend zur Kampagne zahlreiche Sonderveranstaltungen statt, seien es Themenführungen oder Konzerte.

Krönender Abschluss des Jubiläumsjahres soll ein gemeinsames Anstimmen des Liedes „Ihr Kinderlein kommet“ sein, zu dem am ersten Advent, Sonntag, 2. Dezember, um Punkt 17 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Christoph-von-Schmid-Denkmal Kapellen, Chöre, Vereine, Bürger zusammenkommen und gemeinsam singen und musizieren. Mit Menschen aus aller Welt will Dinkelsbühl gemeinsam seinen Song anstimmen. Zudem warten Aktionen rund um Christoph von Schmid. #JoinAndSing! Es wird gemeinsam eine Friedensbotschaft in die Welt gesendet, die Menschen länderübergreifend verbindet.

„Wie groß ist die Macht der digitalen Welt? Schaffen wir es, dass wir bis zum ersten Advent die Welt über das Lied verbinden?“. Eine interessante und spannende Frage, findet Dinkelsbühls Oberbürgermeister Hammer.