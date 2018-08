Landestheater-Intendant Peter Cahn und Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer haben eine zufriedene Bilanz der Sommersaison gezogen. Am kommenden Sonntag, 19. August, fällt auf der Freilichtbühne am Wehrgang der letzte Vorhang der Schlagerrevue „Und es war Sommer“.

Hammer sprach von einem „Spitzenjahrgang“ und. Landestheater-Intend verwies auf 35 600 Zuschauer. „Die Vorstellungen der Schlagerrevue waren bereits Ende Juni komplett ausverkauft – trotz mehrerer Zusatzvorstellungen“, freut sich Cahn. Die Schlagerrevue war mit 13 644 Zuschauern der absolute Publikumsrenner. Viele Zuschauer seien sogar aus Stuttgart, Nürnberg und München angerist.

Die Bühnenfassung von „The King’s Speech“ liegt mit 5114 Zuschauern an zweiter Stelle der drei Abendstücke. „Das Boot“ von Lothar-Günther Buchheim sahen insgesamt 4030 Zuschauer. „Aladdin“ nahmen 11 511 kleine wie große Zuschauer in Augenschein. Das Zusatzprogramm mit Seefestspielen, Kabarettisten und dem Liederabend im Weißen Ross zählte 1308 Zuschauer.

Cahn, seit 17 Jahren in Dinkelsbühl, erklärt sich die Zuschauerresonanz so: „In diesem Jahr war es mir besonders wichtig, starke Stücke mit packenden Geschichten zu zeigen. Auf der einen Seite konnten wir auch diesen Sommer eine groß besetzte Musiktheaterproduktion zeigen, ,Und es war Sommer’ übertraf alles bisher Dagewesene. Als Gegenstück zur leichten Muse haben wir mit ,The King’s Speech’ und ,Das Boot’ zwei gehaltvolle Stücke gezeigt, die an Aktualität kaum zu überbieten sind.“

Ambiente des Künßberggartens kommt gut an

Das Publikum schätze das Ambiente des Theaterareals im Künßberggarten. Viele Theaterbesucher, so Hammer, blieben über Nacht oder besuchten im Rahmen ihres Theaterbesuchs die örtliche Gastronomie.