Nach Verfolgsungsjagd: Reichsbürger von Polizei festgenommen

Die Polizei hat einen Reichsbürger in Dinkelsbühl festgenommen, nachdem er vor den Beamten in seinem Auto geflohen ist. Am Donnerstagabend kam einer Streife ein Auto ohne Nummernschild entgegen. Die Beamten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Der 41-Jährige ignorierte das Anhaltesignal und raste über eine rote Ampel.

Wie die Polizei weiter berichtet, konnte der Mann an der Schwedenwiese gestellt und kontrolliert werden. Dabei stellten die Streifenbeamten zunächst fest, dass an dem Kennzeichen, das hinten am Auto angebracht war, sowohl der TÜV- als auch der Zulassungsstempel abgekratzt war und es zu einem bereits abgemeldeten Anhänger gehört.

Die Reichsbürger erkennen die Autorität der Bundesrepublik Deutschland nicht an. Dem 41-Jährigen kam schlussendlich ein aktueller Haftbefehl in die Quere. (Foto: dpa)

Bei der weiteren Kontrolle fanden fanden die Polizisten im Fahrzeug ein selbstgebasteltes Kennzeichen sowie ein Tütchen mit Rauschgift. Bei einer weitergehenden Überprüfung der Fahrgestellnummer stellte sich heraus, dass das Auto selbst vor einigen Monaten abgemeldet worden war. Da der Fahrer den Beamten nicht nur die Namensangabe sondern auch das Vorzeigen des Führerscheins verweigerte, wurde er festgenommen und zur Identitätsfeststellung zur Inspektion gebracht, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung weiter.

Ein Haftbefehl beendet die Freiheit des Mannes

Dort konnte nach umfangreichen Recherchen ermittelt werden, dass es sich bei dem Fahrer um einen 41-jährigen Mann aus Baden Württemberg handelt, der weder einen Führerschein besitzt noch aktuell einen festen Wohnsitz hat – und der Reichsbürgerszene angehört. Der Clou: Es bestand Haftbefehl gegen den Mann.

Die Beamten brachten den Reichsbürger direkt in die Justizvollzugsanstalt. Zusätzlich zu der noch zu verbüßenden Haftstrafe erwarten ihn wegen begangener Straßenverkehrsdelikte und dem Betäubungsmittelgesetz gleich mehrere weitere Strafverfahren.

